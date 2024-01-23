نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ماراثونية.. الكاميرون تتأهل لدور 16 من كأس أمم إفريقيا بعد فوز صعب على جامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الكاميرون لدور 16 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره منتخب جامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين باللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد بواكي في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الكاميرون وجامبيا برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الكاميرون وجامبيا لتسجيل هدف ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وانتهى الشوط 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من الكاميرون وسجل اللاعب كارل ايكامبي الهدف الأول لهم في الدقيقة 56 بتمريرة لزميله نكودو وعاد ابلي جالو بهدف التعادل في الدقيقة 72 صنعه له مانيه وسجل ايبريما كولي الهدف الأول في الدقيقة 85 واحرز جوميز هدف التعادل بالخطأ في مرماه وسجل كريستوفر هدف الكاميرون الثالث في اخر الدقائق وعاد كولي سريعا بالتعادل ولكن تم الغاؤه وانتهت المباراة 3/2.

ترتيب مجموعة الكاميرون وجامبيا

1- السنغال 9 نقاط

2- الكاميرون 4 نقاط

3- غينيا 4 نقاط

4- جامبيا دون نقاط