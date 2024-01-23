نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنغال بالعلامة الكاملة بعد الفوز على غينيا بثنائية في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث مباراة السنغال أمام غينيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية.

واستطاعت أسود التيرانجا الفور بثنائية نظيفة على حساب غينيا، لتصعد بالعلامة الكاملة مع ضمان التأهل سلفا منذ الجولة الثانية.

الأهداف سجلت في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب عبد الله سيك ليضع منتخبه في المقدمة بعد تعادل استمر في الشوط الأول.

ومن جديد زارت الأسود الشباك الغينية من جديد في الدقيقة 90 عن طريق إيليمان ندياي، ليؤكد فوز منتخبه.

العلامة الكاملة

ويأتي منتخب السنغال بوصيد 9 نقاط، بعد الفوز على حساب جامبيا والكاميرون وأخيرا غينيا، ليواصل التألق والدفاع عن لقبه.

مواجهة السنغال القادمة في دور الستة عشر

ينتظر منتخب السنغال مواجهة مع إحدى ثوالث المجموعة الأولى، الثانية، السادسة.

ترتيب المجموعة الثالثة

منتخب السنغال: 9نقاط

منتخب الكاميرون:4 نقاط

منتخب غينيا: 4 نقاط

منتخب جامبيا: 0 نقاط



القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3