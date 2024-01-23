محمد عبد المنعم يوجه رسالة لدعم لمحمد الشناوي عقب غيابه عن المنتخب الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني على توجيه رسالة دعم لمحمد الشناوي عقب تعرضه للإصابة بخلع في الكتف.

ونشر محمد عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام "صورة لمحمد الشناوي وعلق عليها "الف سلامة عليك يا حبيبي أن شاء الله ترجع لينا بالسلامة أحسن من الأول".

وتعرض محمد الشناوي للإصابة بخلع في الكتف والتي لحقت به في مباراة الرأس الأخضر أمس في كأس الأمم الإفريقية.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمباراة دور 16.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

