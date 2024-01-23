نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت Algérie | بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم 23-01-2023 في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم

يلا شوت Algérie | بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم 23-01-2023 في كأس أمم إفريقيا، يبحث عشاق كرة القدم عن فرصة مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك لمعرفة التشكيل والاستعدادات لهذه المواجهة المهمة.

يتطلع منتخب الجزائر إلى مباراة حاسمة الليلة بعد تعادله في المباراتين الأوليين أمام أنجولا وبوركينا فاسو، مما جعله يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين. يتطلع محاربو الصحراء لتحقيق الفوز اليوم للتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024. يهتم الجماهير بمعرفة موعد المباراة اليوم بين الجزائر وموريتانيا، وأيضًا القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقلها بثًا مباشرًا.

منتخب الجزائر بحاجة إلى الفوز في المباراة اليوم لضمان التأهل كثاني أو ثالث في مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 2024، حاليًا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

تعادل الجزائر مع أنجولا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى، وفي الجولة الماضية حقق تعادلًا مثيرًا بنتيجة 2-2 أمام بوركينا فاسو. لذا يتعين على الجزائر تحقيق الفوز اليوم لتحقيق أحد المراكز المؤهلة إلى دور الستة عشر في البطولة.

يسر موقع دوت الخليج أن يقدم لكم بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا أحدث الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك مواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات العالمية. والآن سنستعرض لكم معلومات المباراة الهامة بين الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2024، بالإضافة إلى كيفية مشاهدة بث مباشر للمباراة.

بث مباشر Mauritania vs Algeria live

سيتواجه منتخب الجزائر ومنتخب موريتانيا في المباراة المهمة التي ستقام اليوم، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية 2023. ستقام المباراة في ملعب السلام، وستكون آخر مباراة في دور المجموعات للفريقين.

Algeria vs Mauritania Live Stream

تم تحديد موعد مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتصادف الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر اليوم

تتطلع الجماهير العربية إلى مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024 عبر القنوات المفتوحة التي ستنقل البث المباشر للمباراة. يهم الجماهير معرفة مستقبل منتخب الجزائر وما إذا كان سيستمر في البطولة أم سيخرج مبكرًا. ويأتي ذلك بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته بثلاث نقاط.

نحن ننقل لجميع المشجعين العرب التردد الخاص بقناة الجزائرية المفتوحة التي ستقوم بنقل المباراة بثًا مباشرًا في كأس الأمم الإفريقية 2024. يُمكنكم متابعة المباراة على القناة المذكورة وفقًا للجدول التالي.

تردد قناة الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كود التشفير: 1100001100000000

مفتوحة

ما هي القنوات الرسمية الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد موريتانيا في كأس إفريقيا؟

تأتيكم مباراة الجزائر وموريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث بطولة كأس إفريقيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا:

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل منتخب الجزائر ضد موريتانيا

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: فارس شعيبي - إسماعيل بن ناصر - نبيل بن طالب.

خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

تشكيل منتخب موريتانيا ضد الجزائر

حراسة المرمى: باباكار نياس.

خط الدفاع: علي عبيد - لامين با - نوح العبد - إبراهيما كيتا.

خط الوسط: محسن بده - غاسوما فوفانا - عمر غاساما.

خط الهجوم: أبوبكاري كويتا - إبنوا با - سيدي بونا عمار.

من هو معلق مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة الجزائر وموريتانيا للمعلق محمد بركات.

سيناريوهات تأخل منتخب الجزائر في أمم إفريقيا

هناك احتمالان لمنتخب الجزائر في مسار التأهل في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. في السيناريو الأول، يحتاج المنتخب الجزائري إلى الفوز على موريتانيا اليوم بفارق أهداف كبير لضمان التأهل والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

أما في السيناريو الثاني، فإن عدم الفوز لا يعني نهاية حلم التأهل للدور ثمن النهائي. إذ في حالة التعادل، قد يتأهل المنتخب الجزائري بفضل ترتيبه كأحد أفضل الثالثين في المجموعات برصيد 3 نقاط. ومع ذلك، إذا خسر المنتخب الجزائري، فسيتم استبعاده من البطولة.

وتنص قوانين البطولة على تأهل 4 منتخبات من أصحاب المراكز الثلاثة الأفضل في مجموعاتهم، لينضموا إلى الـ12 منتخبًا الذين احتلوا المركزين الأولين في مجموعاتهم الستة.

موريتانيا ضد الجزائر.. أكون أو لا أكون

بعزيمة الفوز كمطلب أساسي، سيخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مباراته الحاسمة أمام منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

عد تعادل المنتخب المعروف بلقب "محاربي الصحراء" في المباراتين السابقتين أمام أنجولا بهدف وبوركينا فاسو بهدفين، أصبح الفوز أمرًا حتميًا في المباراة العربية المرتقبة بين الجزائر وموريتانيا.

يسعى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إلى استغلال كل الأوراق المتاحة لديه من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الستة عشر، والتقدم خطوة نحو استعادة اللقب القاري الذي فاز به الجزائريون للمرة الثانية في عام 2019 في القاهرة تحت قيادة نفس المدرب بلماضي..

ورغم وجود أحد أفضل لاعبي العالم في صفوفه، رياض محرز، الذي يشغل دورًا حاسمًا في خط الهجوم، إلا أنه لم يتمكن من منع فريقه من إهدار أربع نقاط حتى الآن في البطولة.