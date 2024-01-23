موقع "كاف" يُشيد بنجم منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد موقع "كاف"، بنجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه لاعب الفراعنة، بعدما حقق إنجاز كبير في مباراة أمس الاثنين، وسجل هدف في شباك كاب فيردي، وصنع الهدف الذي سجله مصطفى محمد.

وقد حصل أمس الاثنين تريزيجية على جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم إفريقيا.

ونشر موقع " كاف"، صورة لمحمود تريزيجية أثناء احتفاله بهدفه في شباك كاب فيردي، وكتب عليها "إنه ليس تريزيجية.. بل تريزيجول"

وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى الدور الثانى لبطولة أمم إفريقيا، بعدما تعادل أمس أمام نظيره الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما فى الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، وبهذا رفع الفراعنة رصيده إلى 3 نقاط واحتل المركز الثانى فى المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط.