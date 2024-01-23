نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتأهلون لدور الـ16 حتى الآن بأمم إفريقيا.. 11 منتخبا تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية والتي تشهد مفاجات كبيرة.

وحتى الان ضمن 11 منتخبا مقعدهم في دور الستة عشر، في انتظار باقي المتأهلين من مباريات الغد.

أبرز المتواجدين في البطولة كان منتخب السنغال والذي صعد بالعلامة الكاملة، إضافة لمنتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" كأول الثنائي الصاعد لهذا الدور.

قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الان

غينيا الاستوائية، في صدارة المجموعة الأولى

نيجيريا، وصافة المجموعة الأولى

كاب فيردي، صدارة المجموعة الثانية

مصر، وصافة المجموعة الثانية

السنغال، صدارة المجموعة الثالثة

الكاميرون، وصافة المجموعة الثالثة

غينيا، أفضل ثالث المجموعة الثالثة

أنغولا، صدارة المجموعة الرابعة

بوركينا فاسو، وصافة المجموعة الرابعة

مالي، صدارة المجموعة الخامسة

المغرب، صدارة المجموعة السادسة



ويأتي ختام الجولة الثالثة والأخيرة غدا ليتم تحديد باقي المتأهلين لدور الستة عشر

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3