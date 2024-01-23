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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية والتي تشهد مفاجات كبيرة.

طريق مصر.. تعرف على ثاني مواجهات دور الستة عشر.. ديربي غينيا

وحتى الان ضمن 11 منتخبا مقعدهم في دور الستة عشر، في انتظار باقي المتأهلين من مباريات الغد.

و بدأت ملامح الدور الستة عشر في الوضوح بعد التأهل، والتي ستشهد منافسات قوية.

وتحددت ثاني مواجهات دور الستة عشر بين متصدر المجموعة الأولى منتخب غينيا الاستوائية، أمام ثالث المجموعة الثالثة منتخب غينيا.

ويكون الفائز من ديربي غينيا منافسا ينتظر المنتخب المصري في دور نصف النهائي حال عبور الفراعنة من دور الستة عشر

ويأتي ختام الجولة الثالثة والأخيرة غدا ليتم تحديد باقي المتأهلين لدور الستة عشر

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3