نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطة اليوم.. بكاء مدرب مصري مع مراسل بي إن سبورت تريند السوشيال ميديا بعد تأهل سوريا (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المشهد الكروي اليوم الثلاثاء 23-1-2024، لقطة بكاء المصري محمود فايز، مترجم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا.

وتأهل المنتخب السوري إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا، بعد التغلب على منتخب الهند بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة في المسابقة.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب السوري ضمن أفضل ثلاثة، بعدما حصد 4 نقاط واحتل بها المركز الثالث في المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا.

محمود فايز يبكي بعد تأهل سوريا إلى دور الـ16 بكأس آسيا

وقام محمود فايز بالبكاء، عن لقاء قام بتصويره أحد مراسلي قناة بي إن سبورتس، مع هيكتور كوبر بعد تأهل منتخب سوريا لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

تعليق محمود فايز على تأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوريا في القلب.. ارتباط شغلك بشعب وأهل وضغط وآمال وطموحات في وسط المعاناه والآلم وترسم البسمه ولو دقيقه علي وجوههم".

وتابع: "أهل سوريه وشعبها الطيب الصبور وشوارع دمشق وأصالتها ورجاء الناس بالفوز وآمل جديد في بكره".

وأتم حديثه قائلًا: "شكرًا للاعبين والتأهل التاريخيّ لأول مره في كأس أسيا.. حماس وآمال وطموح وعمل وتاريخ جديد يُكتب بإذن الله".