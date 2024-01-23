نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية.. منتخب نيجيريا يلاقي الكاميرون في دور الـ16 بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية والتي تشهد مفاجات كبيرة.

وحتى الان ضمن 11 منتخبا مقعدهم في دور الستة عشر، في انتظار باقي المتأهلين من مباريات الغد.

و بدأت ملامح الدور الستة عشر في الوضوح بعد التأهل، والتي ستشهد منافسات قوية.

وتحددت أولى المواجهات والتي جمعت منتخب نيجيريا ثاني المجموعة الأولى، أمام منتخب الكاميرون ثاني المجموعة الثالثة.

وتأتي هذه القمة كنهائي مبكر بين المنتخبين خاصة منتخب الكاميرون والذي يسعى لاقتناص لقب من أجل تذليل الفارق مع منتخب مصر، بينما يسعى نيجريا لتجاوز الكاميرون من أجل عودة الأمجاد القديمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3