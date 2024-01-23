نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب موريتانيا يضرب الجزائر بهدف نظيف في الشوط الأول بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الجزائر وموريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، تأخر محاربو الصحراء بهدف نظيف على ملعب “بواكي”، مساء اليوم الثلاثاء.

أبرز أحداث الشوط الأول بمباراة الجزائر ضد موريتانيا

وكانت أبرز فرص الجزائر في الشوط الأول تسديدتان لآدم بن وناس، الأولى في الدقيقة 18 من جهة اليمين، ارتدت من الحارس إلى ركنية، والثانية في الدقيقة 25 من عرضية داخل الصندوق، انحرفت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ الحارس أنتوني ماندريا شباكه من هدف محقق لموريتانيا في الدقيقة 36، بعد أن تصدى بقدمه لتسديدة سليمان أن من مسافة قريبة.

ولكنه لم يستطع منع هدف يالي دلاهي في الدقيقة 37، الذي سدد بقوة من داخل الجزاء، واصطدمت كرته بالعارضة قبل أن تعانق الشبكة.