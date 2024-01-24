نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي لمنتخب غانا بعد وداع أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب المنتخب الغاني رقما سلبيا في تاريخه، وذلك بعد وداع بطولة أمم افريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار منذ الثالثة عشر من شهر يناير حتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

وودع البلاك ستار البطولة الحالية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، في استمرار للمستوى المتراجع منذ النسخة الماضية.

وغادرت غانا النسخة الماضية على يد جزر القمر، لتكون موزمبيق هي الفاعل هذه المرة بعد التعادل أمام غانا في الوقت بدلا من الضائع بنتيجة هدفين لمثلهم.

وبدأ البلاك ستار النسخة الحالية بنتائج سيئة بعد الخسارة أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف، والتعادل أمام مصر وموزمبيق بنتيجة هدفين لمثلهم.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3