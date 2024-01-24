تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على تشكيل أسود الأطلس، الذي سيدخل مواجهة زامبيا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

موعد مباراة المغرب ضد زامبيا

يلتقى المنتخب المغربي مع نظيره الزامبي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، على ملعب "لاورينت بوكو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد الشيبي – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمي

خط الوسط: عز الدين أوناحي – سليم أملاح – سفيان أمرابط

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا

1 ) منتخب المغرب.. 4 نقاط.

2 ) منتخب الكونغو الديمقراطية.. نقطتين.

3 ) منتخب زامبيا.. نقطتين.

4 ) منتخب تنزانيا.. نقطة واحدة.