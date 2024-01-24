لا بديل عن الفوز.. تشكيل تونس المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، على تشكيل نسور قرطاح لمواجهة جنوب إفريقيا، في المباراة التي ستجع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في ساحل العاج.

موعد مباراة تونس ضد جنوب إفريقيا

يلتقى المنتخب التونسي مع نظيره الجنوب الإفريقي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل تونس المتوقع أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان - حمزة رفيع.

خط الهجوم: إلياس العاشوري - يوسف المساكني.

ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2023

1- منتخب مالي - المركز الأول - 4 نقاط - مبارتان.

2- منتخب جنوب إفريقيا- المركز الثاني - 3 نقاط - مباراتان

3- منتخب ناميبيا- المركز الثالث - 3 نقاط - مبارتان.

4- منتخب تونس - المركز الرابع - بنقطة واحدة - مباراتان.

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