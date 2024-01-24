نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. موريتانيا تُنهي الشوط الأول بهدف في شباك الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب الجزائر وموريتانيا بتقدم الأخير بهدف نظيف على حساب محاربي الصحراء ضمن إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تقدم موريتانيا على الجزائر

ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة حاسمة في مشواره بكأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب الموريتاني ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

افتتح محمد ديلاهي بالي التسجيل لصالح المنتخب الموريتاني في الدقيقة 37 مستغلا بتصويبة قوية سكنت يمين الحارس أنتوني ماندريا.

ويسعى المنتخب الجزائري لتصحيح المسار في الجولة الثالثة وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حيث تعادل محاربو الصحراء في الجولة الأولى أمام أمام أنغولا ثم تعادل إيجابيًّا مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية بهدفين لكلا منهما.

ويخوض المدرب المخضرم الجزائري جمال بلماضي التشكيلة التي تواجه حاليا منتخب موريتانيا باختيارات فنية جاءت كالآتي:- لمواجهة موريتانيا:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال – محمد أمين توغاي – عيسى ماندي – ريان ايت نوري.

خط الوسط: رامز زروقي – حسام عوار — هشام بوداوي

خط الهجوم: آدم وناس – محمد الأمين عمورة – بغداد بونجاح.

