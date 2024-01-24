نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندوتش الكان" الإصابات تطارد حراس مرمى الفراعنة للنسخة الرابعة على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل بشق الأنفس حصده المنتخب المصري، وذلك بعد التعادل أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة هدفين لمثلهم والتي أصبحت عادة تطارد الفراعنة منذ بداية مشوارهم خلال النسخة الحالية من البطولة.

وتعرض محمد الشناوي حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي لإصابة في الكتف ليكون نهاية مشواره في البطولة، بعد تشخيصه بخلع في الكتف يحتاج للغياب من 4 إلى 6 أشهر.

والنسخة الرابعة على التوالي في أمم افريقيا، تترصد الإصابات لحراس مرمى المنتخب المصري منذ بداية نسخة 2017 في الجابون.

ونستعرض في دوت الخليج الرياضي أبرز الإصابات التي ضربت حراس مرمى المنتخب المصري خلال النسخ الحالية



نسخة 2017 الجابون

منتخب مصر بات تحت تأثير الحظ السيئ خلال تلك النسخة فحارس الأهلي انذاك شريف إكرامي قد تعرض للإصابة في التدريبات، ليكون إشراك أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، إلا أن الحارس تعرض للإصابة في العضلية الخلفية، ليستكمل منتخب مصر البطولة بعصام الحضري فقط وسط تألق كبير.



نسخة 2019 مصر

كانت الاصابة على موعد مع حارس فيوتشر الحالي والزمالك السابق لإصابة بقطع في وتر أكليس ليغيب عن التواجد في البطولة.



نسخة 2021 الكاميرون

قد تكون أكثر النسخ تشابها مع النسخة الحالية بعد إصابة الشناوي ليحل محله ابو جبل والذي تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

نسخة 2023 كوت ديفوار

والتي شهدت اصابة الشناوي ليكون الاعتماد على ابو جبل للمرة الثانية على التوالي.