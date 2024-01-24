نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال على طريقة كهربا.. شاهد فرحة مابولولو بهدفه في مرمى بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مهاجم المنتخب الانجولي كريستوفر مابولولو بهدفه في شباك نظيره بوركينا فاسو على طريقة احتفال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية.

احتفال على طريقة كهربا.. فرحة مابولولو بهدفه في مرمى بوركينا فاسو

وتألق كريستوفر مابولولو مهاجم المنتخب الأنجولي، ونادي الاتحاد السكندري ونجح في تسجيل هدف سكن شباك بوركينا فاسو.

ويلتقي حاليا المنتخبان بوركينا فاسو ضد الانجولي اليوم الثلاثاء، على ملعب شارليز كونان باني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بمسابقة أمم إفريقيا.

وتمكن النجم كريستوفر مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري من تسجيل هدف منتخب أنجولا في الدقيقة الـ36 من رأسية متقنة، من عمر الشوط الأول، واحتفل في الملعب عقب التسجيل على طريق محمود كهربا نجم الأهلي.



