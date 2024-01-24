نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مابولولو يتوهج في أمم أفريقيا.. ما سعر اللاعب الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه المنتخب الأنجولي نظيره بوركينا فاسو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية. وتشهد البطولة تألق كريستوفر مابولولو مهاجم المنتخب الأنجولي، ونادي الاتحاد السكندري والذي استطاع هز الشباك الجزائرية ليحدد رئيس الاتحاد محمد مصيلحي سعر بيع اللاعب بخمس ملايين دولار. إلا أن اللاعب استطاع هز شباك بوركينا فاسو اليوم، ليتداول النشطاء حول نية محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رفع سعره. وضمن المنتخب الانجولي التأهل سلفا على صدراة المجموعة حتى برصيد 4 نقاط. القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي: ‏BeIN Sport CUP1 HD التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3 ‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3 ‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

