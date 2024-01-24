نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تحرم النصر من كريستيانو رونالدو في جولة الصين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يتمكن من المشاركة في مباراتي النصر السعودي أمام شنغهاي شينهوا وتشيجيانج ضمن جولة الصين الودية المقررة هذا الشهر بسبب إصابته العضلية.

وأكد نادي النصر أنه اضطر لتأجيل المباراتين لأسباب خارجة عن إرادته، مشيرًا إلى أن العقد الذي وقعه مع رونالدو يشترط حضوره في المباراتين.

وأضافت المصادر أن النصر سيحاول إعادة ترتيب جولته الصينية في وقت لاحق عندما يتعافى رونالدو من إصابته ويكون جاهزًا للعب.

أزمة كبري تواجه النصر السعودي في معسكره بالصين

وكشف الإعلامي السعودي محمد القاعود عن أزمة كبري تهدد فريق النصر في الصين، من خلال بيان رسمي.

وجاء البيان كالتالي: "لسوء الحظ، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

وتابع: " لقد جئنا إلى هنا في شينزين مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارا وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا".

وأتم: "علاوة على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن، لقد أظهر نادي النصر دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر الفريق بأكمله بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في الجولة، ونؤكد تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن".