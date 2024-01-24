نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يرغب في مغادرة الاتحاد السعودي وهذا النادي يسعى لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي، عن رغبته في الرحيل عن النادي الذي انضم إليه في الصيف الماضي، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة إن بنزيما يعاني من الضغط في الاتحاد، وطلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أن الاتحاد قدم لبنزيما عرضًا للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي بشكل مؤقت، لكن اللاعب رفض هذا الخيار.

وأوضحت أن بنزيما لا يشعر بالراحة في الاتحاد، ويعتقد أنه لا يستطيع إظهار مستواه الحقيقي مع الفريق، الذي يرتبط به بعقد حتى عام 2026.

وذكرت أن بنزيما شارك في 20 مباراة مع الاتحاد، وسجل 12 هدفًا وأسهم في 5 أهداف أخرى.

ومن ناحية أخرى، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ليون الفرنسي يحاول التعاقد مع بنزيما منذ عدة شهور، ولكن المشكلة تكمن في راتبه العالي.