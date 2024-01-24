نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفنى الخاص ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، التى تقام بمصر فى الفترة من 24 إلى 27 ينايرالجارى.

وشهد الاجتماع حضور ممثلى الدول المشاركة في البطولة والتى يصل عددها 27 دولة

ومن جانبه كشف المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد والمسؤول عن ملف البارالمبى فى الاتحاد ان الإجتماع الفنى للبطولة تم خلاله الاتفاق على موعد المنافسات حيث يقام غدا الأربعاء وبعد غد الفردى رجال وسيدات، بينما منافسات الزوجى رجال وسيدات ومختلط يومى الجمعة والسبت المقبلين.

وأضاف زيدان أن منة الزعبلاوى مدير المسابقات بالاتحاد الدولى لتنس الطاولة اخطرت مندوبى الدول المشاركة أن اخر موعد لتقديم اسماء فرق الزوجى والمختلط فى الحادية عشر صباح غد الاربعاء، حتى يكون هناك متسع من الوقت لإجراء قرعة الزوجى، بالإضافة إلى استعداد اللاعبين للمنافسات



وأكدت 27 دولة مشاركتها في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، التي تستضيفها مصر فى صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، والتي تعد مهمة للغاية لجمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام منافسات الفردي يومي 24 و25 يناير الجاري، فيما تقام مباريات الزوجي يومي 26 و27 من الشهر ذاته.



وتأكد مشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.