أحمد جودة - القاهرة - مدير الكرة بالفيوم : ما حققه الفريق طفرة كبيرة فى النتائج نسعى لاستثمارها

أكد العميد هشام سمير مدير الكرة بنادى الفيوم بالقسم الثانى ب ان الفريق الأول لكرة القدم استطاع تحقيق نتائج غير مسبوقة واحداث طفرة كبيرة فى مسيرته هذا الموسم مقارنة بالامكانيات المتاحة له التى لا توازى على الاطلاق منافسيه بالمجموعة.



حيث صعد الفريق للمركز الثانى بمجموعة الصعيد خلف الترسانة صاحب التاريخ العريق والامكانيات بفارق خمس نقاط وذلك عقب فوزه الاخير على تليفونات بنى سويف بهدف دون رد.



مشيرًا ان ما يشهده الفريق نتيجة خطة ناجحة لمنظومة كرة القدم بالنادى حرص على اعدادها وتوفيق امكانيات النادى المحدودة فى تكوين فريق قوى نسعى لاستثماره فى المواسم القادمه وتغيير موقع الفيوم على الخريطة الكروية.



وشدد سمير ان النتائج الجيد نتيجة جهد واضح للجهاز الفنى بقيادة سعيد صبحى المدير الفنى للفريق وشريف حربى المشرف.

يذكر ان هشام سمير سبق وتولى منصب مدير الكرة لثلاثة مواسم بفريق بورتو السويس الذى كان ينافس على الصعود للاضواء حتى الاسابيع الاخيرة من المسابقة وانتقل للعمل بفريق الفيوم هذا الموسم