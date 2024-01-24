نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 حراس أمام فيتوريا.. من يحرس مرمى منتخب مصر في دور الـ 16؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر ضربة موجعة بعد تأكد غياب حارس المرمى الأساسي للمنتخب الوطني، محمد الشناوي، حيث أن الآشعة أثبتت غيابه عن باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية الحالية بسبب تعرضه للإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب أمام الرأس الأخضر، التي انتهت بتعادل 2-2.

حيث تم استبدال الشناوي بالحارس محمد أبو جبل في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال مباراة كاب فيردي، لتعرضه للإصابة، وأظهرت الأشعة أن الشناوي يعاني من خلع في الكتف، مما يجعله غير قادر على المشاركة في باقي مباريات المنتخب في البطولة.

وتعد هذه الإصابة هى الثانية في صفوف منتخب مصر بعد إصابة قائد منتخب مصر الوطني، وسفره لتلقي العلاج في ليفربول.

وتدور العديد من التساؤلات حول بديل محمد الشناوي الذي عليه أن يستكمل مشوار المنتخب داخل أدغال إفريقيا، ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مسيرة حراس عرين الفراعنة.



- محمد أبو جبل

بات محمد أبو جبل الأقرب لحراسة مرمي منتخب مصر خلال مباراة الفراعنة في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها حاليًا كوت ديفوار، حيث تبدو فرص محمد أبو جبل الأقرب لما لديه من خبرات سابقة في البطولة القارية مع المنتخب خاصة وإنه تألق في آخر نسخه بعدما حرس عرين الفراعنة بديلًا لمحمد الشناوي لنفس السبب، في الوقت الذي لم يكن فيه احمد الشناوي جاهزًا بالشكل الكامل.

وتألق أبو جبل رفقة منتخب مصر الوطني في أمم إفريقيا 2021، ونجح في قيادة المنتخب للفوز في أكثر من مباراة وأبرزها تصديه لركلات الجزاء في مباراتي كوت ديفوار والكاميرون.

- أحمد الشناوي

زف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بشرى سارة لجماهير المنتخب المصري، حينما أكد أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز المتواجد ضمن بعثة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا تعافى تماما من الإصابة، حيث يمكنه المشاركة بديلًا للشناوي، وقرار مشاركته من عدمه يعود للمدير الفني.

وكان أحمد الشناوي قد تعرض لإصابة بكسر في الضلوع، خلال تدريبات بيراميدز، في شهر ديسمبر الماضي.

مع غياب محمد الشناوي عن المنتخب أصبحت هناك فرصة أمام أحمد الشناوي للمشاركة مع منتخب مصر، حيث أنه انضم لمنتخب الشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة في عام 2011 بجنوب إفريقيا، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى وحصد جائزة اللعب النزيه، كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة عام 2011 في المغرب.

كما أنه شارك مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد لندن 2012.

علاوة على ذلك مشاركة أحمد الشناوي في أول مباراة دولية له مع منتخب مصر الأول في 8 أكتوبر 2011 أمام النيجر.

محمد صبحي

يعد محمد صبحي من الحراس المنتظرين فرصتهم في هذه البطولة القارية، حيث استطاع أن يفوز مع المنتخب المصري تحت 23 سنة بكأس أمم إفريقيا 2019.

ويذكر أن منتخب مصر قد تأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

وتستضيف كوت ديفوار، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

