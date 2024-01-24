نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة تكررت عن النسخة السابقة، حجز منتخب تونس الأول لكرة اليد رجال مقعده في نصف النهائي أمام منتخب مصر، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وسحق منتخب تونس منافسه غينيا، في الدور ربع النهائي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في صالة استاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الاسباني خوان كارلوس باستور، في ربع النهائي على نظيره الأنجولي بنتيجة (37/25).

ووضع منتخب تونس نفسه في موقف صعب أمام منتخب مصر، الذي تغلب على منتخب أنجولا في وقت سابق اليوم.

وبهذه النتيجة، اكتملت قائمة المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، التي شملت: الجزائر – كاب فيردي – مصر – تونس، والتي ضمنت مشاركتها في بطولة العالم 2025 القادمة.

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المنتظر أن تلعب مباراة منتخب مصر ضد تونس مساء يوم الخميس المقبل، والتي ستحتضنها صالة 1 في استاد القاهرة الدولي، في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد انتصر على نظيره تونس في النسخة السابقة من أمم إفريقيا، وصعد إلى النهائي وحصل على اللقب للمرة الثامنة في تاريخه على حساب كاب فيردي.