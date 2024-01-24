نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول مفاجآت البطولة.. الجزائر تودع رسميًا أمم إفريقيا بالهزيمة أمام موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع المنتخب الجزائري بشكل رسمي منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام موريتانيا.

خسارة الجزائر أمام موريتانيا

وتلقى المنتخب الجزائري هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الموريتاني بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد ديلاهي بالي الهدف الوحيد لصالح المنتخب الموريتاني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأو بتصويبة قوية سكنت يمين الحارس أنتوني ماندريا.

بهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل أنجولا وبوركينافاسو لدور الستة عشر بينما دخل المنتخب الموريتاني في حسبة التأهل من أفضل 4 أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات.

وفي سياق آخر تصدر المنتخب الأنجولي المجموعة الرابعة بعد الفوز على بوركينافاسو بهدفين نظيفين.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة.

1- أنجولا 7 نقاط

2- بوركينافاسو 4 نقاط

3- موريتانيا 3 نقاط

4- الجزائر نقطتين.