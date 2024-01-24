نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرابطون يطيحون بالجزائر خارج أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر المنتخب الموريتاني مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

موريتانيا تُطيح بالجرائر خارج أمم إفريقيا

وحقق المنتخب الموريتاني الفوز الأثمن بتاريخه على حساب المنتخب الجزائري بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الموريتاني إلى منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الإفريقية من ضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأفضل بالبطولة.

انتصار المنتخب الموريتاني أطاح بالمنتخب الجزائري الذي احتل المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.

وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب أنجولا رسميًا إلى دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وخلفه منتخب بوركينافاسو وصيفا برصيد 4 نقاط.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة وخروج المنتخب الجزائري.

1- أنجولا 7 نقاط

2- بوركينافاسو 4 نقاط

3- موريتانيا 3 نقاط

4- الجزائر نقطتين.