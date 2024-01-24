نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خروج الجزائر.. تعرف على المتأهلين لدور الـ16 عن المجموعة الرابعة والترتيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ المنتخب الجزائري الجميع بالخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار بعد هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الموريتاني.

ترتيب مجموعة الجزائر

وسقط منتخب الجزائر في فخ الهزيمة أمام منتخب موريتانيا بالخسارة بهدف نظيف سجله محمد ديلاهي بالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية دور المجموعات برصيد نقطتين فقط من تعادلين أمام أنجولا وبوركينافاسو.

وتصدر المنتخب الأنجولي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقطتين بعدما تغلب على منتخب بوركينافاسو بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتأهل رسميًا المنتخب الأنجولي متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وكذلك منتخب بوركينافاسو صاحب الوصافة برصيد 4 نقاط بالإضافة إلى منتخب موريتانيا من أفضل 4 أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة.

1- أنجولا 7 نقاط

2- بوركينافاسو 4 نقاط

3- موريتانيا 3 نقاط

4- الجزائر نقطتين.

من الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان قد ودع دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2021 الأخيرة ليكرر المشهد في نسخة كوت ديفوار.