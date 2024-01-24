جامبيا يعلن رحيل مدربه بعد توديع المنتخب رسميا كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - قام منتحب جامبيا، بالإعلان عن رحيل مدربه البلجيكي توم وجاء ذلك القرار بعدما خروج المنتخب رسميا من كأس الأمم الإفريقية.

جامبيا يعلن رحيل مدربه بعد توديع المنتخب

وكان منتخب الكاميرون سبب ف وداع منتخب جامبيا لكأس الأمم الإفريقية بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة دون كسب اي نقاط، وتلقى جامبيا الخسارة في فرصتة للتأهل لدور الـ16.

وكان منتخب جامبيا متقدم في الدقائق الأخيرة على نظيره الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ولكن الحظ لم يحالفهم وقلب الكاميروني الطاولة وسجل هدفين في شباكه وفاز بالمباراة.

وودع المدرب البلجيكي المنتخب بعدما خاض 6 سنوات مع جامبيا، وقادهم خلالها للتأهل مرتين لبطولة كأس الأمم الإفريقية، كما في بطولة أمم إفريقيا عام 2021، التي كانت تقام في الكاميرون نجح في صعود منتخب جامبيا في التأهل إلى ربع النهائي.