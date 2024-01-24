بين 2021 و2023.. 5 مواقف تتكرر في كأس الأمم الأفريقية (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - لم تتوقف مفاجآت مسابقة كأس الأمم الإفريقية عبر نسخها المختلفة وبالمقارنة بين نسختي 2021 و2023 نجد أحداث متكررة شكلت مفاجآت كبرى.

5 مواقف تتكرر في كأس الأمم الأفريقية

ويُسلط موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية الضوء على أوجه التشابه بين نسختي كأس الأمم الإفريقية الحالية يكون ديفوار ونسخة "2021".

خروج متكرر للمنتخب الجزائري

وكرر المنتخب الجزائري نتائجه السلبية في نسختين متتاليتين من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالخروج من دور المجموعات للمسابقة الأكبر في القارة الإفريقية.

ودع منتخب الجزائر أحداث مسابقة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار بعد تذيله ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.

وجمع المنتخب الجزائري نقطتي الخروج من "كان 2023" بتعادل في الجولة الأولى أمام أنجولا بهدف لكل فريق، وتعادل بهدفين لمثلهما أمام منتخب بوركينافاسو في الجولة الثانية وهزيمة قاسية من منتخب موريتانيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبالعودة لأحداث منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2021 فإن المنتخب الجزائري كان قد تعادل سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب سيراليون.

وتلقى المنتخب الجزائري هزيمة من منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف في الجولة الثانية، قبل أن يتأكد خروج محاربي الصحراء بالهزيمة الثقيلة أمام كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدف بالجولة الثالثة والأخيرة.

مشهد مُتكرر لغانا

أعاد المنتخب الغاني مشهد الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية تواليًا بنسختي كأس 2021 و2023 المقامة الحالية بكوت ديفوار.

وودع منتخب غانا دور المجموعات من المجموعة الرابعة التي شهدت تواجد المنتخب المصري بعدما احتّل "البلاك ستارز" المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط.

وتلقى المنتخب الغاني خسارة قاتلة أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وتعادلوا في الجولة الثانية أمام منتخب مصر بهدفين لكل فريق وبنفس النتيجة أمام موزمبيق في الجولة الثالثة ليتأكد وداع "البلاك ستارز" لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولحساب منافسات كأس الأمم الإفريقية نسخة 2021 ودع المنتخب الغاني المسابقة من دور المجموعات بعدما احتلوا المركز الأخير بنقطة واحدة في مجموعة ضمت المغرب والجابون وجزر القمر.

إصابة محمد الشناوي

وكأن التاريخ يُعيد نفسه فقد تأكد غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر عن مسابقة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار بعد الإصابة في مباراة كاب فيردي.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا أكد فيه إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر،بخلع في الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتكرر المشهد المرة الثانية تواليًا بعدما خرج محمد الشناوي من نسخة أمم إفريقيا 2021، بعدما سقط مصابا أيضا أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة، بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن باقي المباريات حينها.

تأهل درامي لمنتخب مصر

ولم يخرج منتخب مصر من دراما كأس الأمم الإفريقية المتكررة بين نسختي 2021 و2023 المقامة الحالية بكوت ديفوار حيث تأهل الفراعنة في كلا النسختين بدراما كروية.

البداية من نسخة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي شهدت هزيمة المنتخب المصري في الجولة الأولى من نيجيريا بهدف نظيف، قبل أن يعود الأمل من بوابة غينيا بيساو بالفوز على الأخير بهدف نظيف.

وحسم المنتخب الوطني التأهل لدور الـ16 آنذاك من الجولة الثالثة بالفوز على منتخب السودان بهدف نظيف، سجله محمد عبد المنعم.

وتكرر السيناريو في نسخة كوت ديفوار ولكن بمشهد أكثر درامية حيث لعب منتخب موزمبيق دورا رئيسيا في تأهل الفراعنة لدور الستة عشر بعد التعادل القاتل أمام غانا في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بهدفين لكل منهما.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط خلف منتخب كاب فيردي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.

درس السنغال بعد تأهل مُعقد

واستغل المنتخب السنغالي تأهله المعقد دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2021 ليُحدث صحوة في نسخة كوت ديفوار الحالية.

بدأ المنتخب السنغالي مشوار حصد لقب كأس الأمم الإفريقية بنسختها الأخيرة التي أقُيمت في الكاميرون بصحوة من دور المجموعات.

وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف دون رد سجله ساديو ماني من ركلة جزاء بالدقيقة 90 وفي الجولة الثانية سقط الأسود في فخ التعادل السلبي أمام غينيا، قبل أن يحسم منتخب السنغال التأهل من الجولة الثالثة بتعادل سلبي إنما مالاوي والتأهل لدور الستة عشر بهدف وحيد من دور المجموعات.

وحقق المنتخب السنغالي العلامة الكاملة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية بعد تحقيق الفوز في الجولات الثلاثة الأولى على حساب جامبيا والكاميرون وغينيا.