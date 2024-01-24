نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الدرندلي يدعو بعثة منتخب مصر لعزومة عشاء في أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر الوطني، على عزومة عشاء بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بأبيدجان.

الدرندلي يدعو بعثة منتخب مصر

ومن المقرر أن يسافر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، إلى مدينة سان بيدرو، يوم الجمعة المقبل، وذلك استعدادا لخوض مباراة دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة في الدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023، يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضد وصيف المجموعة السادسة والتى تضم منتخبات المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا".

ويحتل منتخب المغرب حاليًا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ويتواجد الوصافة زامبيا برصيد 3 نقاط، ويليه النيجر برصيد 3 نقاط، ويتواجد منتخب تنزانيا في المركز الرابع بثلاث نقاط، ويليه الكونغو دون نقاط.