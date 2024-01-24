نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري، إقامة أربع مباريات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في كأس أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم إفريقيا

ناميبيا ضد مالي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جنوب إفريقيا ضد تونس – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنزانيا ضد جمهورية الكونغو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

زامبيا ضد المغرب – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.