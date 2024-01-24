نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراتان فقط اليوم الأربعاء 24-1-2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، حيث يواجه المنتخب الياباني نظيره أندونيسيا، ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره فيتنام.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس آسيا

ويقابل منتخب اليابان نظيره أندونيسيا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

وفي نفس التوقيت يواجه منتخب العراق نظيره منتخب فيتنام على ملعب "جاسم بن حمد" في ختام جولات مرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس آسيا

تذاع مباريات اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية وأبوظبي الرياضية والرابعة العراقية.