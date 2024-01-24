نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري في كأس ملك إسبانيا، وتعد أبرز مواجهات اليوم لقاء برشلونة ضد أتلتيك بيلباو.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس إسبانيا

ويلتقي برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويواجه جيرونا نظيره ريال مايوركا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024، عبر قنواتها.