فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي مهتمين بالتعاقد مع إمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود اهتمام من أندية أوروبية للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط منتخب مصر والنادي الأهلي.

وقال عامر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وبرشلونة مهتمين بالتعاقد مع إمام عاشور خلال الفترة المقبلة ويتابعوه في بكولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "إمام عاشور قد ينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية مقابل 20 مليون يورو والنادي الأهلي سيوافق على رحيله بكل تأكيد".

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