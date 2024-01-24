نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الجزائر تودع أمم إفريقيا وتأهل تاريخي لموريتانيا وفلسطين وسوريا.. بشرة سارة للزمالك وإصابة الشناوي وتأجيل السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الجزائر تودع أمم إفريقيا

الجزائر وموريتانيا

ودع المنتخب الجزائري بشكل رسمي منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام موريتانيا.

وتلقى المنتخب الجزائري هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الموريتاني بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد ديلاهي بالي الهدف الوحيد لصالح المنتخب الموريتاني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأو بتصويبة قوية سكنت يمين الحارس أنتوني ماندريا.

بهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل أنجولا وبوركينافاسو لدور الستة عشر بينما دخل المنتخب الموريتاني في حسبة التأهل من أفضل 4 أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات.

منتخب موريتانيا يتأهل إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا

منتخب موريتانيا

فجر المنتخب الموريتاني مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وحقق المنتخب الموريتاني الفوز الأثمن بتاريخه على حساب المنتخب الجزائري بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الموريتاني إلى منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الإفريقية من ضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأفضل بالبطولة.

انتصار المنتخب الموريتاني أطاح بالمنتخب الجزائري الذي احتل المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.

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منتخب فلسطين يصنع التاريخ في كأس آسيا



حقق منتخب فلسطين الأول لكرة القدم العديد من الأرقام القياسية، بعد التأهل إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم آسيا.

وتأهل منتخب فلسطين إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس آسيا، بعد الفوز على منتخب هونج كونج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أرقام منتخب فلسطين في نسخة عام 2023 من بطولة كأس آسيا جاءت كالتالي:

لأول مرة يحقق الفوز في كأس آسيا

لأول مرة يسجل ثلاث أهداف في لقاء واحد

لأول مرة يسجل 5 أهداف في البطولة.. 2015 سجل هدف و2019 لم يسجل أي هدف

لأول مرة يحصل على أربعة نقاط.. 2015 لم يحصل على نقاط و2019 حصل على نقطتين فقط

لأول مرة يتخطى دور المجموعات

لأول يخوض لقاء رسمي في الأدوار الاقصائية.

عمرو أدهم يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمة القيد

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة القلعة البيضاء مع نادي كاراكاس الفنزويلي، بعد إرسال كافة المستحقات المالية المتأخرة بخصوص سامسون أكينيولا.

وتعتبر أزمة نادي كراكاس الفنزويلي، ضمن القضايا التي كان ضد نادي الزمالك لدى الفيفا.

نشر عمرو أدهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ارفقت منذ قليل رد المكتب القانوني لنادي كاراكاس بتلقي المستحقات بالكامل وتوجههم بمخاطبة الفيفا لإنهاء القضية، الحمد لله".

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محمد الشناوي يسافر إلى ألمانيا بعد إصابة خلع في الكتف



يسافر مساء اليوم الثلاثاء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى احد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وتم التنسيق بين المنتخب والنادي الأهلي لسفر محمد الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم إفريقيا، بسبب الإصابة بخلع في الكتف.

وقد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

يسعى روي فيتوريا تجهيز محمد أبو جبل ليكون بديًلا لمحمد الشناوي في مباراة دور 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر.

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تأجيل كأس السوبر السعودي لأجل غير مسمى



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي والتي كانت مقررة خلال الفترة من 27 فبراير (شباط) إلى أول مارس (آذار) المقبلين لأجل غير مسمى.

وجاء في بيان لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي: "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، تغيير موعد بطولة كأس السوبر المحلي، بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي للعبة على روزنامة دوري أبطال آسيا".

وتابع "جاء قرار لجنة المسابقات، على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد الذهاب والإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين".