نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 24 من شهر يناير الجاري في إطار منافسات كأس الرابطة المصرية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس الرابطة المصرية

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع نظيره فريق الإسماعيلي في مباريات اليوم عند تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويواجه فريق الداخلية نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا عند تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب فريق بلدية المحلة مع نظيره فريق فيوتشر مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباريات اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.