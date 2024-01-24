أحمد حسام ميدو يكشف أسباب نجاح محمد صلاح مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أحد أسباب نجاح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي هو تنفيذ تعليمات مسئولي ناديه.

أسباب نجاح محمد صلاح مع ليفربول

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأوروبيون يريدون اللاعبين الذين ينصاعوا لأوامرهم، وأحد أسباب تفوق محمد صلاح أنه راجل بيسمع الكلام".

وأضاف: "أنا كنت بتخانق مع الأندية في أوروبا، وهذا أمر ثبُت أنه خاطئ.. هل التصرفات غير العادية التي كنت أقوم بها كانت صحيحة؟ لا، لم تكن صحيحة".

وتابع: "الأندية في أوروبا دخلت في صدامات معي، وأصبح لدي أزمات في العديد من الأندية التي لعبت لها".

وأكمل: "لا يصح أن نتعامل مع قرارات الآخرين وفقًا لطريقة تفكيرنا، ولا يصح أن نقول إن صلاح ليس وطنيًا، فكان من الممكن أن يرفض تمثيل المنتخب منذ البداية".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح يحب المنتخب، لكنه تعرض للإصابة وتعامل بعقلية الأوروبيين، كنت أول من طالبه بالاستمرار مع المنتخب، وهذا ليس معناه أن قراري صحيحًا، هو يعمل بأسلوبه الذي أنجحه وجعله شخص مختلف".