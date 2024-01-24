أحمد حسام ميدو يطالب بتخفيض حدة الإنتقادات على محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بتخفيض حدة الانتقادات التي يتعرض لها محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في الفترة الحالية.

ميدو يطالب يخفض حدة الانتقادات لصلاح

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا توجد مصلحة بيني وبين محمد صلاح".

وأضاف: "أنا مختلف مع محمد صلاح في عدة أمور، وليس معنى ذلك أن قراراتي هي الصحيحة، ولكن هذه هي طريقة تفكيري، وهو لديه طريقة تفكير مختلفة يجب أن نحترمها أيضًا".

وتابع: "هناك كم كثير من الناس لديهم حقد وغل في قلوبهم، وهناك من ينتظر تعثر أي شخص ناجح، وهذا يجعل الشخص الناجح لا يعمل بقلبه عند تأدية عمله".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "ارحموا محمد صلاح، هو فقط لديه تفكير مختلف، ويمثل العرب والأفارقة مع ليفربول، ومحمد صلاح لا يستحق هذه المعاملة، أطالب قدامى اللاعبين ارجوكم ارحموا صلاح".