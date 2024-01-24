"كوت ديفوار في خطر".. 4 منتخبات استضافت كأس أمم إفريقيا وخرجت من الدور الأول

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح منتخب كوت ديفوار قريبًا من وداع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى عقب تلقيه هزيمة قاسية أمام غينيا الاستوائية بالجولة الثالثة بنتيجة 4-0 في أسوأ هزيمة لمنتخب "مستضيف" في تاريخ البطولة القارية.

وينتظر منتخب كوت ديفوار تحديد مصيره بشكل رسمي وفقًا لترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات كأس أمم إفريقيا، وإن كانت فرصته صعبة للغاية في اللحاق بركب المتأهلين لثمن نهائي البطولة.

تاريخيًا ودع "المستضيف" منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور الأول في 4 نسخ سابقة، وحال خروج منتخب كوت ديفوار في نسخة البطولة الحالية بعد تأزم موقفه، سوف يصبح ذلك الخروج الخامس لـ "أصحاب الأرض" في تاريخ البطولة التي بدأت عام 1957 والثاني لمنتخب الأفيال بعد نسخة 1984.

- أثيوبيا 1976

ودع منتخب إثيوبيا منافسات كأس أمم إفريقيا 1976 من الدور الأول بعد الخسارة أمام غينيا 2-1، والتعادل مع مصر 1-1، والفوز على أوغندا 2-0 ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط وخرج مبكرًا.

- كوت ديفوار 1984

ثاني منتخب مستضيف لبطولة كأس أمم إفريقيا يخرج من الدور الأول كان منتخب كوت ديفوار في نسخة عام 1984، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة بعد الفوز على توجو 3-0، وهزيمتين أمام مصر 2-1، والكاميرون بثنائية نظيفة.

- تونس 1994

تكرر خروج المستضيف في نسخة عام 1994 حيث ودع منتخب تونس منافسات البطولة من الدور الأول بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة حيث تعادل مع الكونغو 1-1 وخسر من مالي 2-0 وكانت المجموعة تضم 3 منتخبات فقط في هذه النسخة للبطولة.

- الجابون 2017

أما رابع مستضيف لـ كأس أمم إفريقيا ودع منافسات البطولة من الدور الأول هو منتخب الجابون في نسخة عام 2017، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث حقق 3 تعادلات أمام الكاميرون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.