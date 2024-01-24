ميدو: كلوب تعمد كشف خطة عودة صلاح.. ما قاله ليس صدفة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي تعمد الإعلان عن خطة عودة محمد صلاح، نجم فريقه إلى إنجلترا قبل البيان الرسمي من اتحاد الكرة المصري.

ميدو: كلوب تعمد كشف خطة عودة صلاح

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك سوء إدارة في الأزمات داخل اتحاد الكرة، والمسئولون في الجبلاية لا يعترفون بأخطائهم".

وأضاف: "يورجن كلوب لم يتحدث عن أزمة صلاح صدفة، كان ينوي أن يقول ذلك في المؤتمر الصحفي.. (بيلبس) اتحاد الكرة لأنه وجد أمامه مسئولين هواة".

وتابع: "يورجن كلوب يريد أن يتم علاج محمد صلاح في إنجلترا، هذا ما يهمه فقط، ولا يهمه منتخب مصر في شيء، لكن اتحاد الكرة أساس عمله هو حماية المنتخب، لذا أتساءل لماذا لم يؤمن اتحاد الكرة نفسه باتفاق رسمي مع ليفربول؟".

وأكمل: "هل عمل طبيب المنتخب هو أن يبرر ويدافع عن نفسه وأن يقول إنه يعرف كيف يشخص الإصابات؟ الطبيب تورط بتصريحاته في الإعلام، فهو ليس خبيرًا في الإعلام".

وواصل: "الإعلام الإنجليزي سيركز على تصريح طبيب المنتخب عندما قال إن محمد صلاح غضب من تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي.. الصحف الإنجليزية في الفترة القادمة ستركز على العلاقة بين كلوب وصلاح".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مصر بلد كبيرة في كرة القدم، ومنتخب مصر كبير، وهؤلاء المسئولون يجب حسابهم".