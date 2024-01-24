نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب زامبيا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق صافرة مباراة زامبيا، مع نظيره المنتخب المغربي، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو في دولة كوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المغربي، في المجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، بالإضافة إلى زامبيا.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا

1- المغرب 4 نقاط.

2- الكونغو الديمقراطية نقطتين.

3- زامبيا نقطتين.

4- تنزانيا نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة المغرب ضد تنزانيا عبر قناة beIN Sports MAX 1.