نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق مع نظيره منتخب فيتنام اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بستاد جاسم بن حمد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة العراق وفيتنام

وتنطلق صافرة بداية مباراة العراق وفيتنام ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة العراق وفيتنام

1- العراق 6 نقاط

2- اليابان 3 نقاط

3- إندونيسيا 3 نقاط

4- فيتنام دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

تردد قناة bein sports asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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