نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الدوري الألماني لانطلاق مباراة بايرين ميونخ أمام يونيون برلين، والتي تعود لمنافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

وتنطلق فعاليات الجولة التاسعة عصر بدءا من الجمعة المقبلة في منافسات مثيرة من أجل تحديد بطل هذه النسخة.

وباتت الصدراة في منافسة شرسة بين بايرين ميونخ وبايرن ليفركوزن وسط تألق كبير للأخير بقيادة المدرب تشابي ألونسو الذي يتربع على الصدراة برصيد 48 نقطة من 18 جولة.

ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق مباراة اليوم

1-بايرين ليفركوزن: 48 نقطة

2-بايرين ميونخ: 41 نقطة

3-شتوتغارت: 34 نقطة

4-ليبزيج: 33 نقطة

5-بروسيا درتموند: 33 نقطة

6- اينتراخت:28 نقطة

7-فرايبورغ: 28 نقطة

8-هوفنهايم: 24 نقطة

9-هايدينهام: 22 نقطة

10-اوغسبورغ: 21 نقطة

11-فولفسبورج: 21 نقطة

12- بروسيا مونشنغلادباخ: 20 نقطة

13-فيردر بريمين: 20 نقطة

14-بوخوم: 20 نقطة

15-يونيون برلين: 14 نقطة

16-ماينتس: 11 نقطة

17-كولن: 11 نقطة

18-دارمشتات: 11 نقطة