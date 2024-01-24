نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة ثمن نهائي كأس الامم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف منتخب مصر الأول، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة دور ال 16، بكأس الامم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

ومنح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعبين راحة من التدريبات، أمس الثلاثاء، لالتقاط الأنفاس والاستشفاء من حالة الضغط البدني والعصبي، التي شهدتها مواجهات المنتخب الوطني خلال مواجهات دور المجموعات.

فيتوريا يعكف على تصحيح الأخطاء الدفاعية

ويعكف روي فيتوريا على تصحيح الأخطاء الدفاعية، التي شهدتها مباريات دور المجموعات، وكانت سببًا رئيسيًا في وضع منتخب مصر في مضع صعب والصعود بشق الأنفس.

ويسعى مدرب منتخب مصر لتعديل أداء الفريق الوطني، والظهور بشكل مميز خلال المواجهات القادمة بالمسابقة القارية، التي تطمح الجماهير المصرية في حسب لقبها بعد غياب.

وتحدث فيتوريا عن مواجهات المنتخب الوطني في دور المجموعات، مؤكدًا أن إفريقيا تضم منتخبات قوية، وأن مباراة الرأس الأخضر، كانت هامة للغاية، وشهدت نشاطًا ملحوظًا للاعبين، ونجحوا في العودة للمباراة وحسم الصعود بعد التأخر بهدف.

وأضاف خلال تصريحات صحفية:" قدمنا كل شيء في كرة القدم لكنها لم تخدمنا، وتعاندنا خلال البطولة، وهو الأمر الذي تكرر خلال المباراتين الأخيرتين لمنتخب مصر".

تأهل صعب لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الامم الإفريقية، كوصيف للمجموعة الثانية، التي ضمت منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، برصيد 3 نقاط، حققهم من ثلاث تعادلات.

وينتظر منتخب مصر، وصيف المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا، لمواجهته في دور ال 16 ببطولة أمم إفريقيا.

ويواجه منتخب مصر وصيف المجموعة السادسة، يوم الاحد المقبل، الموافق 28 يناير، على ملعب سان بيدرو، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتختتم اليوم منافسات المجموعة السادسة التي تشهد مواجهات نارية، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب زامبيا، فيما يواجه منتخب تنزانيا، نظيره الكونغو الديموقراطية.

ويحتل منتخب المغرب، صدارة المجموعة السادسة، بكأس الامم الإفريقية، برصيد 4 نقاط، يليه منتخب الكونغو الديموقراطية برصيد نقطتين في المركز الثاني، ومنتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب زامبيا جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.