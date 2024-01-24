نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس آسيا بعد مباريات الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة كاس الأمم الاسيوية، والتي تستضيفها الأراضي القطرية منذ 12 من شهر يناير حتى العاشر من فبراير المقبل.

وضمنت 10 منتخبات مقعدها في دور الستة عشر من عمر البطولة، بعد منافسة شرسة خلال الجولات الثلاث وفي انتظار ختام جولة الحسم.

أبرز المتأهلين للدور القادم، كان الثنائي منتخب فلسطين والذي حجز مقعد تاريخي، ومنتخب سوريا بقيادة هيكتور كوبر.

قائمة المنتخبات المتأهلة لدور 16

1-منتخب قطر، صدارة المجموعة الأولى

2- منتخب طاجيكستان، وصافة المجموعة الأولى

3-منتخب أستراليا، صدارة المجموعة الثانية

4-منتخب أوزباكستان، وصافة المجموعة الثانية

5-منتخب سوريا، ثالث المجموعة الثانية

6- منتخب إيران، صدارة المجموعة الثالثة

7-منتخب الامارات، وصافة المجموعة الثالثة

8- منتخب فلسيطين، ثالث المجموعة الثالثة

9-منتخب العراق، صدراة المجموعة الرابعة

10 منتخب السعودية، لكن دون تحديد المراكز

ويأمل باقي المنتخبات في حصد التأهل من أجل إضافة اللقب في رصيدهم.

المنتخبات الأكثر تتويجا

اليابان تأتي في صدارة المتوجين برصيد اربع القاب بينما يأتي في المركز الثاني والثالث منتخبي السعودية وإيران برصيد 3 القاب واخيرا منتخب كوريا الجنوبية بلقبين.