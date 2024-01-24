نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الإقصاء المبكر.. إقالة كريس هيوتون من تدريب منتخب غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الغاني لكرة القدم، إقالة الايرلندي كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، عقب الإقصاء المبكر، من كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

واحتل منتخب غانا المركز الثالث، بجدول ترتيب المجموعة الثانية التي كانت تضم منتخب مصر، بعد تعادل مفاجيء أمام منتخب موزمبيق، ليقتنص المنتخب الوطني بطاقة التأهل.

الإتحاد الغاني يعلن إقالة مدرب البلاك ستارز

ونشر الإتحاد الغاني بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي تضمن:" يود اللإتحاد الغاني لكرة القد، ان يعلن إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بشكل فوري، كما اتخخذ المجلس التنفيذي قرارًا بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء".

وأضاف البيان:" سيقدم الإتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة، خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء".

رقم سلبي لمنتخب غانا بعد الخروج من أمم إفريقيا

كتب المنتخب الغاني رقما سلبيا في تاريخه، وذلك بعد وداع بطولة أمم افريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار منذ الثالثة عشر من شهر يناير حتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

وودع البلاك ستار البطولة الحالية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، في استمرار للمستوى المتراجع منذ النسخة الماضية.

وغادرت غانا النسخة الماضية على يد جزر القمر، لتكون موزمبيق هي الفاعل هذه المرة بعد التعادل أمام غانا في الوقت بدلا من الضائع بنتيجة هدفين لمثلهم.

وبدأ البلاك ستار النسخة الحالية بنتائج سيئة بعد الخسارة أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف، والتعادل أمام مصر وموزمبيق بنتيجة هدفين لمثلهم.

قدوس يعلق على تأهل مصر بأمم إفريقيا

علق محمد قدوس نجم المنتخب الغاني على تأهل منتخب مصر إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا على حساب منتخب غانا.

وتحدث محمد قدوس في تصريحات صحفية له قائلا:" أشعر بخيبة أمل كبيرة، أردنا تحقيق الفوز لكن ذلك لم يحدث، إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع:" لقد أهدرنا الفوز بسبب فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، كما حدث أمام مصر أيضا".

وأتم نجم فريق ويست هام يونايتد تصريحاته قائلا:" لقد أظهرنا الكثير من الجودة في هذه البطولة، ولكن فقدان التركيز في النهاية كلفنا الكثير".