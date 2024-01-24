نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يبدأ برنامجه العلاجي اليوم في إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ محمد صلاح جناح المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء في انجلترا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر وغانا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكشفت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية، مما استدعى سفره لخوض برنامج علاجي تأهيلي في مدينة ليفربول الإنجليزية، نظرًا لضعف الإمكانيات الطبية في كوت ديفوار.

يذكر أن قائد منتخب مصر، توجه إلى انجلترا، على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي وتأهل المنتخب الوطني لمواجهة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

إتحاد الكرة يكشف تفاصيل الإتفاق مع ليفربول لعلاج محمد صلاح في إنجلترا

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الموافقة على سفر محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى إنجلترا للعلاج جاء باتفاق بين مسئولي بعثة الفراعنة ونادي ليفربول.

وأضاف: "محمد صلاح كان رأيه أن يعود لإنجلترا ليتعافى بشكل أسرع، لدينا جهاز طبي في المنتخب على أعلى مستوى، وصلاح بعد الفحوصات المبدئية اتضح أنه يعود بعد مباراتين، لكن بعد إجراء فحوصات جديدة اتضح أنه قد يحتاج لمدة أطول للعلاج".

فيتوريا يكشف حقيقة فرض ليفربول رأيه على منتخب مصر بشأن صلاح

كشف مدرب منتخب مصر البرتغالي، روي فيتوريا، عن تفاصيل سفر محمد صلاح قائد منتخب مصر المشارك حاليًا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في ساحل العاج إلى انجلترا لخوض برنامج تأهيلي مع فريقه ليفربول، مؤكدًا أنه تم اتخاد القرار الأفضل من أجل تعافي اللاعب من إصابته سريعًا.

وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة، بعدما تعرض لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وكان ليفربول أعلن في بيان الإثنين إن "صلاح سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء المقبل لبدء برنامج تأهيلي مكثف فور وصوله".

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي: "صلاح كان معنا اليوم وتحمل الإصابة، كنا نعلم قبل المباراة أن الإصابة ستستغرق بعض الوقت وتأكدنا من ذلك، لم نذكر شيئًا قبل المباراة للتركيز على اللقاء".

وأضاف "لم نتحدث عن أي قرار بشأن صلاح قبل المباراة. الجهاز الطبي المصرى ممتاز ويمتلك خبرة كبيرة جدًا ونثق فيه تمامًا، وبالاتفاق مع اللاعب وليفربول نظرنا للحل الأفضل حتى يتعافى صلاح سريعًا".

وتابع فيتوريا "الإمكانيات ليست كبيرة هنا في ساحل العاج، وننتقل من مدينة لأخرى بعد التأهل لذا فضلنا سفره للعلاج في ليفربول".

وبسؤاله عما إذا كان ليفربول فرض رأيه بشأن عودة صلاح للعلاج في النادي، أجاب "ليس صحيحًا أن ليفربول يفرض رأيه علينا من خلال وسيط أو أي شيء، كنا سنعلن ذلك عقب المباراة. صلاح تمسك بالاستمرار حتى مباراة اليوم لمساندة بقية اللاعبين.

واصل: "سيتم التعاون الآن بين الجهاز الطبي المصري ونظيره في ليفربول من أجل الوصول لأفضل حل لتعافي اللاعب.

"وضعنا بعض الحلول والعمل يسير بشكل جيد سواء من جانب الجهاز الطبي أو اللاعب".