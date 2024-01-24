نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير جزائرية.. بلماضي أعلن استقالته وودع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب الخروج المبكر من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية جزائرية، استقالة جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عقب الإقصاء المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وكشفت صحيفة النهار الجزائرية نقلا عن موقع اونو مونديال الفرنسي وشبكة راديو مونتو كارلو، عن حقيقة استقالة بلماضي، وأنه ودع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب مباراة الأمس أمام نظيره الموريتاني.

وقالت الصحيفة:" كشف موقع “اونز مونديال” الفرنسي إلى جانب موقع “أر أم سي” عن استقالة بلماضي التي اخبر عنها اللاعبين في غرف تغيير الملابس، كما نقلت المصادر، أن جمال بلماضي وضح كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة للاعبين، حيث تبادل أطراف الحديث مع كل واحد أبرزهم القائد رياض محرز".

وأضافت الصحيفة أن الجمهور الجزائري، ينتظر تقديم جمال بلماضي استقالته بشكل رسمي، عقب العودة إلى الجزائر اليوم الاربعاء.

وأعقب خروج الجزائر المبكر من كأس الامم الإفريقية، ردود أفعال غاضبة من الجمهور الجزائري، الذي حمل مدربه مسؤولية الإقصاء المبكر، والظهور المخيب للآمال لمنتخب الجزائر أحد مرشحي الفوز باللقب.

الجزائر تودع أمم إفريقيا في أولى صدمات الكان

وودع المنتخب الجزائري بشكل رسمي منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام موريتانيا.

وتلقى المنتخب الجزائري هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الموريتاني بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد ديلاهي بالي الهدف الوحيد لصالح المنتخب الموريتاني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأو بتصويبة قوية سكنت يمين الحارس أنتوني ماندريا.

بهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل أنجولا وبوركينافاسو لدور الستة عشر بينما دخل المنتخب الموريتاني في حسبة التأهل من أفضل 4 أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات.

وحقق المنتخب الموريتاني الفوز الأثمن بتاريخه على حساب المنتخب الجزائري بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الموريتاني إلى منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الإفريقية من ضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأفضل بالبطولة.