نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق فولهام، اليوم الأربعاء 24 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ليفربول وفولهام عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

غياب محمد صلاح

ويغيب محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول خلال تلك المباراة وبعض اللقاءات الماضية، حيث أنه كان يشارك مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا، ولكنه تعرض للإصابة وسيتواجد اليوم في ليفربول للتعافي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة غانا.

وحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن محمد صلاح سيغيب حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

ليفربول يهزم فولهام

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على حساب فولهام، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.