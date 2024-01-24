نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد غير متوقع من إبراهيم حسن على مصطفى يونس بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح قائد منتخب مصر، بعد إصابته خلال كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض محمد صلاح لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة منتخب مصر أمام نظيره غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

مصطفى يونس: مفيش حد بيعمل لمصر زي محمد صلاح

وقال مصطفى يونس، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc مصر:" مفيش حد بيهاجم محمد صلاح في العالم غير المصريين، هو لاعب محترف وملتزم، ومن حق صلاح وناديه الحفاظ عليه الناس بتدفع ملايين".



وأضاف:" محمد صلاح أيقونة، ومفيش حد عمل لمصر اللي عمله محمد صلاح".

ليرد إبراهيم حسن على حديث مصطفى يونس، قائلًا: "في ميزان حسناته".

وأكمل حسن:" إصابة صلاح مش قوية، والجهاز الطبي كان يقدر يكثف العلاج، والناس زعلانة منه عشان عشمانة فيه".

محمد صلاح يبدأ برنامجه العلاجي اليوم في إنجلترا

يبدأ محمد صلاح جناح المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء في انجلترا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر وغانا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكشفت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية، مما استدعى سفره لخوض برنامج علاجي تأهيلي في مدينة ليفربول الإنجليزية، نظرًا لضعف الإمكانيات الطبية في كوت ديفوار.

يذكر أن قائد منتخب مصر، توجه إلى انجلترا، على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي وتأهل المنتخب الوطني لمواجهة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

إتحاد الكرة يكشف تفاصيل الإتفاق مع ليفربول لعلاج محمد صلاح في إنجلترا

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الموافقة على سفر محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى إنجلترا للعلاج جاء باتفاق بين مسئولي بعثة الفراعنة ونادي ليفربول.

وأضاف: "محمد صلاح كان رأيه أن يعود لإنجلترا ليتعافى بشكل أسرع، لدينا جهاز طبي في المنتخب على أعلى مستوى، وصلاح بعد الفحوصات المبدئية اتضح أنه يعود بعد مباراتين، لكن بعد إجراء فحوصات جديدة اتضح أنه قد يحتاج لمدة أطول للعلاج".