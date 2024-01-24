نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة العراق.. موعد مباراة اليابان وإندونيسيا في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب اليابان الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إندونيسيا اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بستاد الثمامة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة اليابان وإندونيسيا في أمم آسيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة اليابان وإندونيسيا ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا

1- العراق 6 نقاط

2- اليابان 3 نقاط

3- إندونيسيا 3 نقاط

4- فيتنام دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإندونيسيا في كأس آسيا

تنقل مجموعة قنوات beIN Sports القطرية، مباراة منتخب اليابان ضد نظيره إندونيسيا في كأس أمم آسيا، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات البطولة.

تردد قناة bein sports asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل اليابان المتوقع أمام إندونيسيا في أمم آسيا

حراسة المرمى: زيون

خط الدفاع: يوكيناري، كو، شوجو، ايتو.

خط الوسط: ايندو، هيديماسا، ايتو.

خط الهجوم: تاكيفوسا، تاكومي، تاكوما.